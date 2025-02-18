Прокурор требует для Тофика Ягублу 10 лет

Состоялось судебное заседание по уголовному делу члена Национального совета Тофика Ягублу и журналиста Эльнура Мамедова (Вагифоглу).

На заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева прокурор потребовал приговорить Тофика Ягублу к 10 годам лишения свободы, Эльнура Мамедова - к 9 годам.

Следующее заседание пройдет 26 февраля.

Тофик Ягублу обвиняется по статьям 178.3.2 (мошенничество с нанесением крупного ущерба), 320.1 (подделка официальных документов) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов) УК Азербайджана. Потерпевшим по делу проходит Эльшан Гусейнов.