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Путин готов к переговорам по Украине

18:08 2036

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова вернуться за стол переговоров по Украине.

По его словам, которые приводят российские СМИ, у Украины нет оснований для негативной реакции из-за встречи делегаций России и США в Эр-Рияде, поскольку Киев никто не исключает из переговорного процесса.

Путин подчеркнул, что во время телефонного разговора Дональд Трамп подчеркнул, что переговорный процесс будет проходить при участии России и Украины.

Путин также заявил, что ему доложили об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, он оценивает их высоко. «Да, мне доложили. Я оцениваю их высоко. Результат есть», - сказал он в ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос Интерфакс.

По словам Владимира Путина, во время телефонного разговора Дональд Трамп подчеркнул, что переговорный процесс будет проходить при участии России и Украины. Москва, отметил российский лидер, никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной, напротив, «это они прекратили или запретили контакты»

Президент РФ отметил, что желает встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, но встречу нужно подготовить. Путин сообщил, что им недостаточно просто встретиться с Трампом, надо добиться проработки самых важных вопросов, в том числе по Украине.

Путин также сказал, что Трамп обещал быстро закончить войну в Украине, но при получении данных на президентском посту изменил позицию. «Сказал да, потребуется полгода. Сейчас не будем говорить о сроках. Но это естественно, здесь ничего особенного нет. Он начал получать информацию, поэтому нужно какое-то время»,— заявил президент РФ.

Кроме того, Путин утверждает, что в настоящее время Вооруженные силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения.

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