Украинцы ответили на заявление Путина

ВС РФ зашли на территорию Украины с территории Курской области, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. По его словам, в Украину зашла диверсионно-разведывательная группа.

*** 18:17

Президент России Владимир Путин заявил, что час назад ему доложили о том, что военнослужащие 810-й бригады ВС РФ «пересекли границу с Украиной в Курской области».

«Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад - сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.