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Украинцы ответили на заявление Путина

ОБНОВЛЕНО 18:31
18:31 2234

ВС РФ зашли на территорию Украины с территории Курской области, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. По его словам, в Украину зашла диверсионно-разведывательная группа. 

*** 18:17

Президент России Владимир Путин заявил, что час назад ему доложили о том, что военнослужащие 810-й бригады ВС РФ «пересекли границу с Украиной в Курской области».

«Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад - сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

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