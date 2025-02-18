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Венгры помчались к американцам

18:41 584

Правительство Венгрии рассчитывает, что новая администрация США отменит санкции против России, которые затронули сотрудничество между Будапештом и Москвой в области энергетики. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший с визитом в Вашингтон.

Он рассказал в интервью венгерской телекомпании М1, что станет первым иностранным главой МИД, который встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом. «Я искренне надеюсь, что сегодня мы сможем продвинуться с министром вперед в вопросе о санкционных мерах, которые наносят ущерб Венгрии», - заявил Сийярто.

По его словам, эти санкции были введены в январе администрацией Джо Байдена за несколько дней до ее ухода с политической сцены и во многом были мотивированы желанием осуществить месть по отношению к Венгрии. «Они явно наносят ущерб экономическим интересам Венгрии, нарушают безопасность нашего энергоснабжения, в том числе инвестиции в ядерную промышленность, включая сооружение новой АЭС в Пакше», - уточнил венгерский министр.

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