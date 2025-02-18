Финляндия не прогнулась под Трампа

В процессе мирных переговоров по прекращению российско-украинской войны суверенитет Украины должен быть сохранен, страна должна иметь право присоединиться к НАТО и Европейскому союзу (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя мирный процесс в Украине и вопросы безопасности, касающиеся Европы.

«Единственной темой (мирных переговоров) является суверенность Украины. А также страна должна иметь право вступить в ЕС и НАТО, если она того пожелает», - сказал Орпо.

Премьер отметил, что вопреки недавним заявлениям некоторых официальных лиц США, Европа также должна принять участие в мирных переговорах.

Он также подчеркнул, что обороноспособность НАТО не должна ослабевать после возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

«Россия представляет собой долгосрочную и серьезную угрозу для Европы. Эта ситуация не изменится, даже если в Украине будет достигнут мир», - добавил политик.

Ранее специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Европа не будет напрямую участвовать в мирных переговорах о прекращении войны, но ее интересы будут учтены.