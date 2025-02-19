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Азербайджанский горнолыжник победил в Узбекистане

ФОТО
Отдел спорта
19:22 783

В Узбекистане, на горнолыжном курорте Амирсой, прошел первый Кубок тюркских государств по горнолыжному спорту среди любителей, организованный Союзом горнолыжных курортов тюркских государств.

Основная цель соревнования, проводимого при поддержке Организации тюркских государств, – развитие сотрудничества с тюркоязычными странами в области спорта и повышение интереса к горнолыжному спорту среди населения.

В турнире приняли участие около 50 лыжников разных возрастных категорий из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Турции. По итогам соревнований лыжники-любители из Азербайджана завоевали две медали. Джейхун Баламетов стал победителем соревнования в возрастной категории 26-45 лет, а Фамиль Валимотов здесь же удостоился бронзовой медали. Серебро у представителя Казахстана.

По итогам турнира победители были награждены кубками и медалями. Отметим, что в Союз горнолыжных курортов тюркских государств входят горные курорты Шахдаг (Азербайджан), Амирсой (Узбекистан), Шымбулак (Казахстан) и Улудаг (Турция).

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