Азербайджанский горнолыжник победил в Узбекистане

В Узбекистане, на горнолыжном курорте Амирсой, прошел первый Кубок тюркских государств по горнолыжному спорту среди любителей, организованный Союзом горнолыжных курортов тюркских государств.

Основная цель соревнования, проводимого при поддержке Организации тюркских государств, – развитие сотрудничества с тюркоязычными странами в области спорта и повышение интереса к горнолыжному спорту среди населения.

В турнире приняли участие около 50 лыжников разных возрастных категорий из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Турции. По итогам соревнований лыжники-любители из Азербайджана завоевали две медали. Джейхун Баламетов стал победителем соревнования в возрастной категории 26-45 лет, а Фамиль Валимотов здесь же удостоился бронзовой медали. Серебро у представителя Казахстана.