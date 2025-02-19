Кто стоял за кражей денег для больных детей?

Как сообщает корреспондент haqqın.az, в ходе процесса было рассмотрено ходатайство, поданное на предыдущем заседании — о допросе в качестве свидетелей известных врачей – хирурга Центрального таможенного госпиталя Мир Джалала Казыми, бывшего директора Центра талассемии Валеха Гусейнова и бывшего главного врача этого центра Хураман Джафаровой.

Потерпевшие по делу, обвиняемые и их защитники также поддержали удовлетворение данного ходатайства. Государственный обвинитель Фариз Рзаев не возражал против допроса врачей в суде и оставил решение на усмотрение суда.

Потерпевший Турал Насмиев заявил, что удовлетворение ходатайства о допросе указанных врачей является крайне важным:

«На каком основании директор и главный врач допустили Айнур Байрамову в центр? Ей были созданы все условия. Кроме того, организованная преступная группа состоит не только из этих трех женщин. Очевидно, что за ними кто-то стоит. Для прояснения всех неясных моментов необходимо обеспечить допрос этих лиц. Необходимо изъять записи телефонных разговоров обвиняемых и аудиофайлы. Это поможет выявить других участников группы. Пусть станут известны имена тех, кто давал им указания за кулисами».

Судья Азад Меджидов заявил, что указанные врачи будут вызваны в суд и допрошены после дачи показаний свидетелями стороны обвинения.

Далее в ходе заседания был допрошен потерпевший Натиг Губадов. В своих показаниях он рассказал, что его ребенок страдал от талассемии: «Мой ребенок был болен талассемией. Ему регулярно переливали кровь. Без переливания крови дети умирают. Я отвозил его в Турцию, где он также проходил лечение. Единственное спасение при этом заболевании – найти донора. Ребенку требовалась пересадка костного мозга. В 2022 году мы встретились, мне сказали сдать кровь для поиска донора. В конце мая пришло сообщение, что донор найден».

В продолжение своих показаний потерпевший заявил, что, несмотря на многолетний опыт работы в государственных органах, он оказался обманутым и попал в ловушку:

«Я не могу себя простить. Я работал в государственных органах, но поверил мошеннику. Отдал 15 тысяч долларов. После передачи денег мне сказали, что в следующем месяце ребенка отправят на операцию. Прошло четыре месяца, но я не мог никому рассказать о своей беде. На лечение ребенка требовалось 83 тысячи. Слава Богу, впоследствии мой ребенок был прооперирован. Сейчас я живу в арендованной квартире. Продал свой дом, чтобы спасти ребенка. Ради детей человек готов на все.

Я неоднократно приходил на прием к Нуриде, показывал видео своей дочери, говорил, что она мучается от боли, просил вернуть мои деньги. А они снимали дорогие офисы, устраивали себе роскошную жизнь. Она заблокировала все мои номера. Айнур помогала ей лгать. Каждый месяц она писала, что в следующем месяце ребенка отправят. Они водили меня за нос целый год. Я до сих пор выплачиваю долги. Днем я работал на своей основной работе, а ночами водил такси, чтобы собрать деньги.

Одно дело — потерять деньги в бизнесе, с этим еще можно смириться. Но совсем другое — украсть деньги, предназначенные для лечения тяжело больных детей. Это не просто преступление. Я прошу расследовать это дело, вернуть его на дополнительное следствие, я не согласен с ходом расследования. Кто она такая, кто стоит за ней? Найдите и раскройте их. Клянусь Богом, если бы мой ребенок не выжил, я, возможно, убил бы ее. То, что мой ребенок выздоровел, немного меня успокоило».

Потерпевшая Гюнай Агаева рассказала, что ее 9-летний сын болен талассемией:

«Через Айнур мы попали на прием к профессору Акифу. Он сказал, что найден донор. Я собрала 25 тысяч манатов и передала Нуриде. Она сказала, что в декабре ребенка отправят на операцию. Нас обманули. Если Айнур знала, что Нурида обманывает людей, зачем она подвергала нас этим мучениям? Я требую свои деньги обратно».

Обвиняемая Айнур Байрамова призналась, что испытывает угрызения совести из-за того, что направляла пациентов к Сеидовой:

«Когда я смотрю в глаза родителям этих больных детей, мне мучительно стыдно. У меня самой есть больной ребенок. Я умираю от стыда. Я не присваивала деньги этих родителей. За всем этим стоят двое мужчин. Даже если мне дадут 20 лет тюрьмы, я добьюсь того, чтобы те, кто стоит за этим, были найдены».

Потерпевший Хаял Исаев дал аналогичные показания. Он рассказал, что заплатил 30 тысяч долларов за лечение своего ребенка, и половину суммы ему вернул дядя обвиняемой Айсель Мамедовой:

«Оставшуюся сумму я требую обратно. Все это — лишь вершина айсберга. Куда ушли эти деньги? Нуриду я узнал через женщину, чей ребенок тоже был болен».

Судебный процесс продолжится 26 февраля.

Напомним, в феврале прошлого года в органы внутренних дел поступила информация о мошенничестве в отношении родителей детей с талассемией. В результате расследования было установлено, что Нурида Сеидова, Айсель Мамедова и Айнур Байрамова злоупотребляли доверием родителей, обещая лечение детей в Турции. Под видом лечения они присвоили 980 тысяч манатов.

Изначально была арестована Нурида Сеидова. Позже мера пресечения в виде ареста была избрана для Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой. Обвиняемым предъявлены обвинения по статье 178.3.2 (мошенничество, причинение крупного ущерба) Уголовного кодекса.