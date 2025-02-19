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Пашинян хочет новую Конституцию

19:43 1915

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости изменения Конституции страны.

«Принятие новой Конституции имеет существенное значение, поскольку все референдумы, проведенные для принятия действующей Конституции, имеют нелегитимность в общественном восприятии.

Стратегической целью принятия новой Конституции является переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к функционированию государствообразующего народа.

С февраля 2020 года я говорил о необходимости новой Конституции Армении. Граждане Армении должны и воспринимают себя основателями Республики. Но они должны воспринимать себя основателями системы прав и обязанностей.

«Мы веками жили в созданных другими системах. Это вековое мышление плюс политические причины отражаются в реальности. Мы воспринимаем эту систему как навязанную», — заявил премьер в телеобращении к народу в среду.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения готова изменить Конституцию для заключения мирного договора с Азербайджаном. Претензия Баку заключается в том, что в Конституции Армении существует ссылка на декларацию независимости, которая в свою очередь содержит территориальные претензии к Азербайджану.

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