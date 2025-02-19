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Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
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Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Трамп набросился на Зеленского: «Диктатор, комик средней руки…»

20:02 2732

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «выманил» у США 350 миллиардов долларов, чтобы «пойти на войну, которую невозможно выиграть».

«Подумайте только: комик средней руки Владимир Зеленский убедил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя было выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он без США и Трампа никогда не сможет урегулировать. США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, причем европейские деньги гарантированы, а США не получат ничего взамен. Почему же сонный Джо Байден не потребовал выравнивания (расходов), ведь эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас — у нас есть большой, красивый океан, который нас отделяет. Кроме того, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, ПРОПАЛА.

Он (Зеленский) отказывается проводить выборы, его рейтинги в украинских опросах очень низкие, а единственное, в чем он преуспел — это в том, чтобы «играть» на Байдене, как на скрипке. Диктатор без выборов. Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией — что, по мнению всех, может сделать только Трамп и администрация Трампа. Байден даже не пытался, Европа не смогла принести мир, а Зеленский, вероятно, хочет, чтобы «финансовый поток» продолжался. Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы погибли напрасно - и это все продолжается…», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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