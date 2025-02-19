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Трамп может вывести войска. Балтия и Польша под угрозой

20:15 1354

Европейские спецслужбы выражают серьезные опасения, что президент США Дональд Трамп выведет американские войска ради сделки с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bild.

Один из представителей службы безопасности неназванной восточноевропейской страны пояснил изданию, что тревога вызвана требованиями Владимира Путина, озвученными еще в 2021 году. Тогда Путин настаивал на выводе американских войск из всех стран НАТО, вошедших в альянс после 1990 года.

В Европе опасаются, что президент США Дональд Трамп может согласиться на реализацию этого сценария. Военные эксперты, опрошенные BILD, предупреждают, что вывод войск США из Восточной Европы может привести к резкому ухудшению ситуации в регионе.

В случае ухода американских подразделений российская армия, по их мнению, может попытаться усилить свое влияние в странах Балтии, а также спровоцировать военный конфликт с Польшей.

Собеседники издания подчеркивают, что для государств, граничащих с Россией, американское военное присутствие является ключевым фактором их безопасности и независимости.

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