Молдова запретила армянскую авиакомпанию

FlyOne Armenia попала в список авиакомпаний, подпадающих под запрет на территории Молдовы.

Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры и регионального развития Молдовы, вступивший в силу 19 февраля, включает список из более 130-ти авиакомпаний мира.

Приказ министерства выпущен после принятия регламента Еврокомиссии.

FlyOne Armenia осуществляет регулярные рейсы по маршруту Ереван-Кишинев 4 раза в неделю.