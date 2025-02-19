Украинцы ответили Трампу

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х, что Киев продолжит свою борьбу против российской агрессии несмотря на любое внешнее давление.

Сибига отметил, что Украина уже три года находится в условиях тотальной войны и выдержала «самую ужасную военную атаку в современной истории Европы».

«Украинский народ и его президент отказались поддаться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы отстоим свое право на существование», – добавил глава МИД.

Сообщение Сибиги появилось в то время, когда президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором», поскольку он якобы отказывается от проведения выборов.