Президент Литвы призвал поддержать Украину: «Хватит болтать»

«Мы должны действовать сейчас, чтобы поддержать Украину и укрепить безопасность Европы. Хватит болтовни - пора действовать», - подчеркнул Науседа.

Он уточнил, что поддержка Украины предусматривает следующие пункты: реальные гарантии безопасности для Украины - членство в НАТО должно оставаться на «столе»; Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления, а санкции должны сохраняться до тех пор, пока агрессия не прекратится; срочное финансирование для производства вооружений и 10 млрд евро для оборонной промышленности Украины; изъятие замороженных активов России и введение тарифов на российский/белорусский импорт; ускоренное вступление Украины в ЕС - к 2030 году.

Президент Литвы обратил внимание, что безопасность Украины - это часть европейской безопасности. В то же время он сообщил, что лидеры ЕС на онлайн-саммите не приняли решения об отправке военных в Украину.