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Министр обороны Германии раскритиковал США: «Это на руку Путину»

21:45 1807

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство тем, как администрация Дональда Трампа ведет переговоры о мире в Украине. В интервью Deutschlandfunk он заявил, что США допустили ошибку, отказавшись от перспективы членства Украины в НАТО.

По его мнению, подобные заявления ослабляют позиции Запада в переговорах.

Писториус также раскритиковал тот факт, что США ведут диалог с Россией без участия европейских стран, но при этом предполагают, что именно Европа должна будет взять на себя основную ответственность за последующее обеспечение мира, передает Bild.

Несмотря на критику американской позиции, Писториус заверил, что Германия, как крупнейший партнер НАТО в Европе, готова участвовать в миротворческой миссии. Однако, по его словам, сейчас слишком рано говорить о деталях такого решения.

Министр обороны ФРГ подчеркнул, что публичные обсуждения возможных уступок только играют на руку Владимиру Путину, укрепляя его позиции за столом переговоров.

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