Белый дом: «Эпоха войны в Украине завершена»
Эпоха войны в Украине «завершена», заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
«Эпоха бесконечной разрушительной войны со смертью и разрушением с каждой стороны, которая стоит миллиарды, которая стоит сотни тысяч, если не миллионы жизней, эта эпоха завершена», – сказал он. Ранее Уолтц заявил, что Вашингтон оценивает шансы на достижение мирного соглашения по Украине как «хорошие».
Советник Дональда Трампа также заявил, что Вашингтон недоволен риторикой Киева в ответ на выдвинутые инициативы в экономике.
По его словам, Вашингтон оценивает шансы на достижение мирного соглашения по Украине как «хорошие».
Уолтц добавил, что критика Зеленского не означает критику украинского народа.
*** 22:19
Президент США Дональд Трамп не намерен "терпеть эскалацию риторики" со стороны лидера Украины Владимира Зеленского, заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.
*** 21:50
Вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил лидера Украины Владимира Зеленского в «очернении» имиджа главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет Daily Mail.
Он осудил «ужасную» реакцию президента Украины на мирные переговоры.
«Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, очерняя его в СМИ, – все, кто знает президента, скажут вам, что это отвратительный способ обращения с этой администрацией», – сказал Вэнс.
Вице-президент США заявил, что Зеленскому давали «плохие советы» о том, как вести себя с новой администрацией. «Мы, конечно, любим украинский народ. Мы восхищаемся храбростью солдат, но мы, конечно, считаем, что эта война должна быстро закончиться. Это политика президента Соединенных Штатов. Она не основана на российской дезинформации.
Она основана на том факте, что Дональд Трамп, я думаю, много знает о геополитике и имеет очень твердую точку зрения, и имеет твердую точку зрения уже очень долгое время», – добавил он.
Ранее сам Трамп жестко раскритиковал Зеленского, назвав его «диктатором» и «комиком средней руки».