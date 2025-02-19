Белый дом: «Эпоха войны в Украине завершена»

«Эпоха бесконечной разрушительной войны со смертью и разрушением с каждой стороны, которая стоит миллиарды, которая стоит сотни тысяч, если не миллионы жизней, эта эпоха завершена», – сказал он. Ранее Уолтц заявил, что Вашингтон оценивает шансы на достижение мирного соглашения по Украине как «хорошие».

Советник Дональда Трампа также заявил, что Вашингтон недоволен риторикой Киева в ответ на выдвинутые инициативы в экономике.

По его словам, Вашингтон оценивает шансы на достижение мирного соглашения по Украине как «хорошие».

Уолтц добавил, что критика Зеленского не означает критику украинского народа.