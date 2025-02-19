Орбан: «Венгрию хотят заставить дать Украине двести миллиардов»

В Евросоюзе «на столе» есть предложение о том, как заместить американскую помощь Украине, если США окончательно сойдут с дистанции. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого цитирует издание Magyar Nemzet.

«Американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель захочет заставить европейцев, в том числе и нас, венгров, заплатить за это. Уже на столе есть предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине двести миллиардов форинтов (500 млн евро) в год», - заявил он.

Также Орбан заявил, что пока нет предпосылок для членства Украины в ЕС, поэтому об этом не может быть и речи.