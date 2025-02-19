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Украина подготовила свои условия

22:53 466

Украина настаивает на фундаментальных условиях в переговорах со спецпредставителем США Китом Келлогом. Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что Украина должна оставаться упрямой и спокойной на всех этапах переговоров.

«В частности, никакого признания оккупированных территорий, никаких там ультиматумов России. Гарантии безопасности», - подчеркнул Подоляк.

По его словам, одним из наиболее важных моментов являются гарантии безопасности, в частности возможность создания военных баз и укрепления системы противовоздушной обороны.

Подоляк отмечает, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы, а наоборот - увеличивать их инвестиции, улучшать тренинги и увеличивать производство современного оружия.

«Украина продолжает работать над идеей общеевропейского альянса безопасности, особенно если США продолжат акцентировать на том, что Европа должна сама себя оберегать. Для Украины важно не отказываться от возможности присоединения к любым альянсам, включая НАТО, если ситуация требует этого для обеспечения национальной безопасности», - отметил Подоляк.

Также он отметил, что Украина будет требовать применения методов давления на Россию для предотвращения эскалации конфликта.

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