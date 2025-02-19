Зеленский о дефиците американских ракет

Украинская противовоздушная оборона (ПВО) сталкивается с нехваткой ракет к американским комплексам Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции. В качестве примера он привел разговор с одним из командующих. «Когда в три, четыре, пять часов утра командующий звонит мне и говорит: «Мы сейчас возле этого города, и у нас нет ракет для систем Patriot, мы исчерпали их». Он говорит, что сейчас есть восемь ракет, которые идут на приближение, но нет ракет для систем ПВО», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в рамках обсуждения гарантий безопасности он обратился к американской стороне с просьбой обеспечить Украину достаточным количеством систем Patriot. По его словам, если США не готовы направить свои войска в Украину и выступают против ее вступления в НАТО, то разумной альтернативой было бы передать стране 20 комплексов Patriot и предоставить лицензию на производство ракет к ним.

Ранее Зеленский выделял два возможных долгосрочных сценария для обеспечения безопасности страны: либо вступление Украины в НАТО, либо размещение миротворческих сил на ее территории, включая контингент США.

Однако министр обороны США Пит Хегсет порекомендовал Украине отказаться от стремления к членству в НАТО, а президент Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что поддерживает идею отправки европейских войск после окончания боевых действий, но американские солдаты, по его словам, в Украину направлены не будут.

Вопрос отправки миротворческих сил вызвал разногласия среди стран Евросоюза. На экстренном саммите ЕС, прошедшем 17 февраля в Париже, единого решения достичь не удалось. Согласно данным Financial Times и Wall Street Journal, против этой инициативы выступили Германия, Италия, Польша и Испания. Однако Франция, Великобритания и Швеция поддержали идею развертывания своих войск.