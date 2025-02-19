Вдруг, откуда ни возьмись, появился Арестович

Экс-советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что президент США Дональд Трамп может ввести санкции против ближайшего окружения Владимира Зеленского. Так в своих соцсетях он прокомментировал критические высказывания американского лидера в адрес Зеленского.

«По информации, которая мне стала известна из открытых источников, за словами скоро должны последовать дела. В частности, рассматривается возможность ввода прямых санкций против окружения Зеленского», — сообщил Арестович.

Он также назвал украинского лидера «не вполне вменяемым клоуном-диктатором» и «больным наркоманом, удерживающим в заложниках целую страну».