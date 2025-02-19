Зеленский: «Турецкая и украинская армии – сильнейшие»
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Турция и Украина - самые сильные армии в Европе, это сегодня факт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.
Украинский лидер подчеркнул, что Киев планирует работать над получением гарантий безопасности от Турции.
Зеленский подчеркнул важность сотрудничества, учитывая, что обе страны имеют самые сильные армии в Европе.
February 19, 2025
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