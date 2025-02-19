Экс-президент хотел отравить президента

Сейчас, в момент наивысшего торжества Дональда Трампа, который пытается показать всему миру свою могучую влиятельность, один из его самых горячих поклонников и подражателей переживает не самые радостные моменты. Генеральный прокурор Бразилии Паулу Гонет предъявил обвинения бывшему президенту Жаиру Болсонару в создании вооруженной преступной организации, попытке государственного переворота и даже в планах отравить президента Лулу да Силву и застрелить судью Верховного суда Алешандре де Мораеса.

Обвинение строится на 800-страничном докладе полиции, подготовленном по материалам двухлетнего расследования. В октябре 2022 года Луис Инасиу Лула да Силва победил Болсонару на президентских выборах. Тот, по примеру своего кумира Дональда Трампа, отказался признавать победу соперника и перед инаугурацией показательно уехал в США. А через неделю после вступления нового президента в должность, когда он отправился в поездку в одну из провинций, тысячи сторонников Болсонару атаковали и разграбили здания бразильского Конгресса, Верховного суда и офиса президента в городе Бразилиа. Почти как годом раньше в вашингтонском Капитолии. Но тамошних участников беспорядков Трамп помиловал, а в Бразилии в оборот взяли самого бывшего президента. Прокуратура считает, что 34 человека во главе с Болсонару и его кандидатом в вице-президенты Вальтером Брагой Нетто сговорились не допустить Лулу к власти: «Члены преступной организации разработали в президентском дворце план нападения на институты с целью разрушить систему власти и демократический порядок, получивший зловещее название «Зеленый и желтый кинжал».