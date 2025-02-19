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Экс-президент хотел отравить президента

по ту сторону океана
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
00:55 1229

Сейчас, в момент наивысшего торжества Дональда Трампа, который пытается показать всему миру свою могучую влиятельность, один из его самых горячих поклонников и подражателей переживает не самые радостные моменты.

Генеральный прокурор Бразилии Паулу Гонет предъявил обвинения бывшему президенту Жаиру Болсонару в создании вооруженной преступной организации, попытке государственного переворота и даже в планах отравить президента Лулу да Силву и застрелить судью Верховного суда Алешандре де Мораеса.

Слева - Болсонару, справа - Лула да Силва

Обвинение строится на 800-страничном докладе полиции, подготовленном по материалам двухлетнего расследования. В октябре 2022 года Луис Инасиу Лула да Силва победил Болсонару на президентских выборах. Тот, по примеру своего кумира Дональда Трампа, отказался признавать победу соперника и перед инаугурацией показательно уехал в США.

А через неделю после вступления нового президента в должность, когда он отправился в поездку в одну из провинций, тысячи сторонников Болсонару атаковали и разграбили здания бразильского Конгресса, Верховного суда и офиса президента в городе Бразилиа. Почти как годом раньше в вашингтонском Капитолии. Но тамошних участников беспорядков Трамп помиловал, а в Бразилии в оборот взяли самого бывшего президента.

Прокуратура считает, что 34 человека во главе с Болсонару и его кандидатом в вице-президенты Вальтером Брагой Нетто сговорились не допустить Лулу к власти: «Члены преступной организации разработали в президентском дворце план нападения на институты с целью разрушить систему власти и демократический порядок, получивший зловещее название «Зеленый и желтый кинжал».

Сторонники Болсонару не смогли получить оправдания, как сторонники Трампа

Вот в рамках этого плана и предусматривался не только захват правительственных зданий, но и насильственные действия против руководителей государства и даже убийства. Разумеется, Жаир Болсонару все отрицает и говорит, что стал жертвой политических преследований.

Между тем, еще в июне 2023 года Верховный избирательный суд на восемь лет запретил ему баллотироваться на выборные посты, а в начале февраля полиция изъяла паспорт Болсонару, чтобы тот не мог покинуть страну. То есть все двигалось в сторону судебного процесса, который начнется, очевидно, ближе к концу года, после того как адвокаты выдвинут свои возражения и Верховный суд изучит дело.

Исход процесса будет иметь огромное значение. В следующем году в Бразилии опять президентские выборы. Нынешний президент Лула да Силва резко теряет популярность: с 35% поддержки в декабре до 24% сейчас. Болсонару лишен права участвовать в выборах, но у него огромное количество сторонников. Ситуация в стране может резко качнуться.

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