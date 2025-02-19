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Франция берет европейскую безопасность на себя

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Президент Франции Макрон назвал себя «гарантом поддержки Украины» и при этом поддержал стремление Дональда Трампа завершить войну. Так он прокомментировал итоги онлайн-саммита ряда европейских лидеров, на котором так и не было принято решение по отправке миротворцев в Украину.

«Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом», – написал президент Франции в Х.

При этом он добавил, что «мы разделяем цель, которую разделяет и президент Трамп» – положить конец войне.

Макрон назвал три принципа, которых будет придерживаться: 1. Украина всегда должна быть вовлечена, и ее права должны соблюдаться. 2. Мир должен быть прочным и сопровождаться надежными гарантиями. 3. Необходимо будет принять во внимание проблемы европейской безопасности.

Вчера Макрон заявил о готовности провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Он также сказал, что «никогда не объявлял о направлении в Украину войск из Франции. Франция не ведет подготовку к отправке войск».

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