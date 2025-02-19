Президент Чехии о цинизме Трампа: «Назвать Зеленского диктатором…»

Назвать президента страны, которая на протяжении трех лет обороняется от агрессии со стороны соседней ядерной сверхдержавы, диктатором, требует большой доли цинизма. Об этом написал в сети X президент Чехии Петр Павел.

Так Павел прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который назвал главу украинского государства «диктатором без выборов, проделавшим ужасную работу».

«Какую ценность будут иметь выборы, проводимые в стране, которая три года обороняется от агрессии соседней ядерной сверхдержавы?

Как можно организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована вражескими войсками, а вся страна подвергается ежедневным обстрелам? Назвать президента такой страны диктатором требует большой доли цинизма», – указал Петр Павел.

С момента российского вторжения в феврале 2022 года на Украине действует военное положение, что не позволяет проводить выборы, напоминает агентство ČTK.