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Премьер Британии поддержал Зеленского: «И мы так делали во Вторую мировую»

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера.

В ходе разговора Стармер выразил поддержку Зеленскому как демократически избранному лидеру.

«Премьер-министр сегодня вечером говорил с президентом Зеленским, подчеркнув необходимость того, чтобы все сотрудничали друг с другом. Премьер-министр выразил поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру и сказал, что откладывать проведение выборов на время войны совершенно разумно и Соединенное Королевство поступало так в годы Второй мировой войны», - говорится в заявлении Даунинг-стрит, 10.

Премьер-министр повторил, что поддерживает осуществляемые под предводительством США усилия по достижению долгосрочного мира в Украине.

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