«Трамп спокойно выполняет то, чего хочет Путин»

Переговоры, проведенные в Саудовской Аравии делегациями США и России, продемонстрировали позицию президента Дональда Трампа и вице-президента Вэнса, начавших обсуждение мирного плана по Украине без партнеров по Евросоюзу и без Украины. А это значит, что процесс разворачивается по сценарию Владимира Путина, не раз заявлявшего, что решать украинский вопрос он будет не с властями в Киеве, а непосредственно с Соединенными Штатами Америки.

Эта позиция проистекает из глубокого убеждения президента России в том, что Украина – это недогосударство, полностью управляемое внешними силами. Не случайно еще в 2008 году на закрытом саммите Россия - НАТО в Бухаресте Путин сказал, обращаясь к тогдашнему президенту США Бушу-младшему: «Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, причем значительная, подарена нами!» И вот, семнадцать лет спустя, Дональд Трамп и Владимир Путин делят независимую Украину. О будущем Украины, Европы, глобального Запада, а также о геополитических амбициях России и цене эпатажа Дональда Трампа haqqin.az побеседовал с известным американским политологом, историком и публицистом Юрием Фельштинским.

- Трамп объявил условия прекращения войны в Украине, в соответствии с которыми Киев не только потеряет часть своих территорий и поддержку США, но и должен отказаться от вступления и защиты НАТО. По этому же плану Владимиру Зеленскому следует объявить в стране президентские выборы. И это называется «мирным планом»? - Прежде всего, отмечу, что озвученный Трампом план прекращения войны является на самом деле инициативой Путина, высказанной российским лидером еще в июне 2024 года. Назвав эту инициативу «мирной», Путин лицемерно рассчитывал ввести в заблуждение мировую общественность. На самом же деле речь идет о плане капитуляции Украины, первый этап которого Путин назвал «прекращением огня» или «прекращением войны». И план этот, замечу, включал ровно те же пункты, которые озвучил Трамп, согласившийся с предложением Кремля о том, что Россия оставляет за собой оккупированные территории, Украина навсегда отказывается от вступления в НАТО, Киев проводит новые президентские выборы, войска США не входят в состав миротворческих сил и так далее. То есть президент США повторил все это вслед за Путиным, даже не начав переговоры, не обозначив торг. Причем кому, как не Дональду Трампу, знать, что никакие переговоры не начинаются с уступок требованиям противной стороны. - Зачем тогда надо было инициировать встречу американской и российской делегаций в Эр-Рияде? - Трампу это нужно было для того, чтобы потом, когда Украина и Европа предсказуемо откажутся принять условия Путина, заявить, что Украина и Европа не заинтересованы в достижении мира. «Ах, раз так, - скажет Дональд Трамп, - то пусть Киев и Брюссель сами решают свои проблемы с Россией, а мы умываем руки!..» Обязательство Трампа перед Путиным формулируется предельно просто - сдать Украину. Чем Трамп и занимается чуть ли не с третьего дня своего пребывания в Белом доме, подписав указ об отмене американской экономической помощи всем странам, кроме Египта и Израиля. На самом деле это было сделано только ради того, чтобы приостановить помощь Украине. - Но ведь сдача Украины означает также, что США проиграли России. Но что тогда с «эго» Трампа? Он же считает себя исторической личностью, призванной вновь сделать Америку великой… - Нет. Сдача Украины не задевает честь 47-го президента США. Он спокойно выполняет то, чего хочет Владимир Путин.

- В ходе последней избирательной кампании Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, сказала, что на переговорах российский лидер «съел бы Трампа на ланч»… - У Харрис и у Трампа разный взгляд на президента России, его требования, а также на задачи, стоящие перед США. Дело в том, что главный враг Дональда Трампа вовсе не Россия и даже не лично Владимир Путин, а европейская демократия. И в борьбе с ней Путин является главным союзником Трампа, поскольку посредством войны в Украине Трамп имеет возможности дестабилизировать европейскую демократию, нанося ей беспрецедентный ущерб. Не случайно во время телефонного разговора с Путиным Трамп напомнил, что СССР и США были союзниками во Второй мировой войне и воевали против общего врага. Не случайно глава Белого дома начинает снимать санкции со всех врагов европейской демократии. Уже объявлено о частичной «реабилитации» Лукашенко, а вице-президент Вэнс ясно дал понять партнерам в ЕС, что для прекращения огня в Украине придется частично снять санкции и с России. Словом, тактика Трампа прослеживается довольно четко – с противников европейской демократии он снимает санкции, а страны ЕС, в свою очередь, обкладывает дополнительными пошлинами. Помимо этого, Трамп уже объявил о намерении ввести 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики, вернул пошлины на сталь и алюминий из ЕС и готовит почву для повышения пошлин на другой европейский импорт. Таким образом, Трамп намерен бороться со всеми демократическими странами при помощи экономических рычагов. - В период президентства Джо Байдена США были главным союзником и спонсором Украины, а теперь выступают в роли посредников на переговорах. Для Вас лично эта трансформация была ожидаемой? - Более чем! В контексте войны, которая идет уже три года, я безусловно считаю Трампа союзником Путина и, соответственно, врагом Украины. Который, вполне допускаю, может стать и врагом объединенной Европы. Ибо во время любой войны априори действует формула: «Кто не с нами, тот против нас». Вице-президент США Джей Ди Вэнс на конференции по безопасности в Мюнхене ни разу не упомянул о НАТО. Знаете, о чем это говорит? О том, что США уже вышли из Североатлантического альянса. Да, официально в Вашингтоне об этом пока не объявили, но смысл сказанного Вэнсом исключает другую трактовку. Впрочем, произойдет это или нет, вопрос не очень важный. Важно, что в работе НАТО, в программах альянса США уже не участвуют. И Европа, соответственно, должна теперь рассчитывать только на свои силы. Брюсселю следует понять: на ближайшие четыре года Евросоюз должен забыть об Америке, поскольку никакой помощи от США Европа не получит. Осознание этого факта поможет Европе сконцентрироваться, правильно сформулировать поставленные задачи, точно оценить уровень угроз и попробовать эффективно им противостоять. Иного выхода у Европы нет.

- Кремль перевел экономику на военный режим. Сегодня Россия, как утверждают ее руководители, производит ракет больше, чем все страны европейской зоны НАТО вместе взятые. А США при Трампе уже не намерены защищать Европу. В результате Путин может перейти к реализации более значимой цели, изложенной в ультиматуме от декабря 2021 года - вернуть страны Восточной Европы в сферу влияния России. На Ваш взгляд, реалистичен ли такой сценарий? - Вполне. После вторжения в Украину в 2022 году Путин говорил о восстановлении того уровня влияния, которое было у Советского Союза до его распада. Ну а по существу это было требование роспуска НАТО. Так или иначе, но в этом вопросе нынешний глава Белого дома, публично называющий Североатлантический альянс «устаревшей организацией», поддерживает Путина. Да и по другим пунктам внешней политики России Трамп проявляет согласие с Кремлем. Обратите внимание: за все годы президентства Дональд Трамп ни разу не высказывал и не выскажет ни одного критического замечания в адрес Путина. На одной из пресс-конференций Трамп уже заявил, что в новом мире, который он намерен создать, все решения будут приниматься, по существу, тремя лидерами – им самим, Путиным и Си Цзиньпинем. То есть именно США, Китай и Россия будут решать, что кому принадлежит и кто на что будет иметь право, без оглядки на парламенты, правительства и, тем более, на какие-то там демократические институты. Трамп искренне верит, что если он сядет за один стол с Путиным и Си Цзиньпинем, то все глобальные вопросы будут урегулированы. В случае же с Путиным он просто уступит ему по всем пунктам, поскольку ущерб от американо-российского альянса будет нанесен не Соединенным Штатам, а другим странам. Я абсолютно убежден, что даже с Китаем Трамп тоже обо всем договорится. Все его заявления о пресловутой «китайской угрозе» рассчитаны на отвлечение общественного мнения. Ему просто нужно было оправдывать отказ США помогать Украине. Вот Трамп и говорит, что Украина вообще не является стратегически важной для Америки страной, поскольку главный враг США – это Китай. Лицемерие Трампа доказывает обычная логика: если КНР действительно является стратегической угрозой для Соединенных Штатов, то почему Трамп отказывается от такого мощного инструмента военного сдерживания, как Североатлантический блок? Отвечу: потому что президент США собирается не воевать с Китаем, а делить с ним мир.