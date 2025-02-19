Трамп «демилитаризирует» Америку

Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону разработать план сокращения оборонного бюджета на 8% ежегодно в течение следующих пяти лет. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа поручила Пентагону планировать масштабные сокращения бюджета. Глава Пентагона Пит Хегсет поручил высшему руководству Пентагона и всех Вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение каждого из следующих пяти лет», — пишет издание.

Согласно информации, предложенные меры могут привести к значительному уменьшению бюджета Пентагона, которое составит десятки миллиардов долларов каждый год.

Крайний срок для представления соответствующих планов — 24 февраля.

Отметим, что в декабре прошлого года предшественник Трампа, Джо Байден, утвердил оборонный бюджет в 895 миллиардов долларов на 2025 год.