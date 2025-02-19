Подготовка к миру по-русски: На Киев летят «Калибры»

В Киеве раздались новые взрывы на фоне воздушной тревоги.

«Сообщают о взрывах на левом береге Киева», — уточняется в официальных сообщениях правительства Украины.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, на территории Киева и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. На украинскую столицу летят ракеты типа «Калибр».

Ранее появилась информация о взрывах в украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

В Херсоне корректируемая авиабомба попала в многоэтажку.

В Одессе после обстрела возник сильный пожар. Взрывы и прилеты в городе продолжаются. Сообщается, что многие жители города остались без электричества.