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Подготовка к миру по-русски: На Киев летят «Калибры»

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В Киеве раздались новые взрывы на фоне воздушной тревоги. 

«Сообщают о взрывах на левом береге Киева», — уточняется в официальных сообщениях правительства Украины.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, на территории Киева и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. На украинскую столицу летят ракеты типа «Калибр».

Ранее появилась информация о взрывах в украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

В Херсоне корректируемая авиабомба попала в многоэтажку.

В Одессе после обстрела возник сильный пожар. Взрывы и прилеты в городе продолжаются. Сообщается, что многие жители города остались без электричества.

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