Турция насторожилась… ведь Трамп разваливает НАТО

Буквально за несколько недель новоиспеченный американский президент Дональд Трамп своими декларациями и решениями успел перевернуть международный порядок с головы на ноги. В результате практически все ценности и стандарты, которые Запад защищал на протяжении многих десятилетий, рискуют оказаться под шквальными волнами «цунами Трампа». Если президент США продолжит провоцировать глобальное напряжение, то к концу его четырехлетней каденции человечество может столкнуться с принципиально новым мировым порядком. С 20 января, когда Трамп занял кресло в Овальном кабинете Белого дома, он открыто и категорично, используя беспрецедентную военную мощь США, бросает вызов всем границам и правилам, установленным после Второй мировой войны. Его заявления о намерении силой вернуть Панамский канал, планы по покупке Гренландии у Дании, являющейся союзницей США по НАТО, а также слова о Канаде, как о «51-м штате США», привели устоявшуюся глобальную систему миропорядка в состояние, близкое к болевому шоку.

Еще одним шокирующим шагом Трампа стало его предложение «переселить» палестинцев из Газы, что, по словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, является по сути «этнической чисткой». Президент США не скрывает, что хочет превратить палестинские земли в курортную зону для извлечения прибыли, а жителей Газы переселить в Египет, Иорданию, а то и вовсе депортировать в Африку. Не случайно, единственным мировым лидером, поддержавшим эту идею, остается израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Ну и, наконец, шоковым ударом по сознанию мирового сообщества стало обсуждение Трампа с президентом Путиным вопроса Украины. По сути, президент США пытается договориться с Москвой об оккупированных украинских территориях за спиной официального Киева. Трамп, фактически, ставит под сомнение само существование североатлантического альянса, что не может не волновать Турцию – второго по значимости члена НАТО. Как известно, после завершения Второй мировой войны Турция выстроила концепцию своей национальной безопасности на базе Североатлантического союза. Соответственно, внутренний раскол в альянсе неизбежно затронет стратегические интересы Анкары. Все это вносит в американо-турецкие отношения при новой администрации Белого дома элементы неопределенности.