Лига чемпионов: черная неделя для Италии, «Реал» прошел «МанСити»

Мадридский «Реал» благодаря хет-трику Килиана Мбаппе обыграл в родных стенах «Манчестер Сити» - 3:1. Общий счет - 6:3 в пользу испанской команды.

Интересно, что вчера другой голландский клуб «Фейеноорд» прошел «Милан», а другой представитель Бенилюкса - бельгийский «Брюгге» - выбил «Аталанту». Черная неделя итальянского футбола в Лиге чемпионов.

Последним клубом, пробившимся в эту стадию, стал ПСВ из Эйндховена. Нидерландцы в дополнительное время обыграли дома туринский «Ювентус» - 3:1. Общий счет противостояния - 4:3.

«ПСЖ» разгромил соотечественников из «Бреста» - 7:0. В первой игре парижане победили с результатом 3:0.

Также в 1/8 финала в среду пробилась дортмундская «Боруссия», сыгравшая дома вничью 0:0 с лиссабонским «Спортингом». Неделю назад в гостях немцы выиграли 3:0.

Напомним, вчера во второй раунд плей-офф, помимо «Фейеноорда» и «Брюгге», вышли мюнхенская «Бавария» и португальская «Бенфика».

По итогам основной стадии в 1/8 финала напрямую вышли английский «Ливерпуль», испанская «Барселона», лондонский «Арсенал», миланский «Интер», мадридский «Атлетико», леверкузенский «Байер», французский «Лилль» и английская «Астон Вилла».

Жеребьевка состоится 21 февраля.

«ПСЖ» и «Бенфика» сыграют с «Ливерпулем» или «Барселоной».

ПСВ и «Фейеноорд» встретятся с «Арсеналом» или «Интером».

«Реал» и «Бавария» попадут на «Атлетико» или «Байер».

«Брюгге» и «Боруссия» сыграют с «Лиллем» или «Астон Виллой».