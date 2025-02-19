Лига чемпионов: черная неделя для Италии, «Реал» прошел «МанСити»
Определились все 16 участников 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Последним клубом, пробившимся в эту стадию, стал ПСВ из Эйндховена. Нидерландцы в дополнительное время обыграли дома туринский «Ювентус» - 3:1. Общий счет противостояния - 4:3.
Интересно, что вчера другой голландский клуб «Фейеноорд» прошел «Милан», а другой представитель Бенилюкса - бельгийский «Брюгге» - выбил «Аталанту». Черная неделя итальянского футбола в Лиге чемпионов.
Мадридский «Реал» благодаря хет-трику Килиана Мбаппе обыграл в родных стенах «Манчестер Сити» - 3:1. Общий счет - 6:3 в пользу испанской команды.
«ПСЖ» разгромил соотечественников из «Бреста» - 7:0. В первой игре парижане победили с результатом 3:0.
Также в 1/8 финала в среду пробилась дортмундская «Боруссия», сыгравшая дома вничью 0:0 с лиссабонским «Спортингом». Неделю назад в гостях немцы выиграли 3:0.
Напомним, вчера во второй раунд плей-офф, помимо «Фейеноорда» и «Брюгге», вышли мюнхенская «Бавария» и португальская «Бенфика».
По итогам основной стадии в 1/8 финала напрямую вышли английский «Ливерпуль», испанская «Барселона», лондонский «Арсенал», миланский «Интер», мадридский «Атлетико», леверкузенский «Байер», французский «Лилль» и английская «Астон Вилла».
Жеребьевка состоится 21 февраля.
«ПСЖ» и «Бенфика» сыграют с «Ливерпулем» или «Барселоной».
ПСВ и «Фейеноорд» встретятся с «Арсеналом» или «Интером».
«Реал» и «Бавария» попадут на «Атлетико» или «Байер».
«Брюгге» и «Боруссия» сыграют с «Лиллем» или «Астон Виллой».