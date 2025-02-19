Что за проект нового СССР навязывает Лавров?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Москва ведет переговоры о создании «Евразийского союза». 19 февраля, выступая в Государственной Думе, глава МИД заявил, что Россия выдвигает концепцию создания организации, объединяющей все страны Евразийского континента, и уже предпринимает практические шаги для ее реализации.

«В Африке есть Африканский союз, объединяющий все страны континента, в Латинской Америке существует Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна — также общеконтинентальная организация, - отметил Лавров. – Не говоря уже об ОБСЕ, основанной на евроатлантической концепции, а также о многочисленных субрегиональных структурах, включая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. А в Евразии такой структуры нет. Не существует единого форума, где были бы представлены все страны континента, естественно соседствующие друг с другом. Поэтому мы будем продвигать концепцию, о которой говорил президент России. Мы уже начали эту работу, заключаем новые договоры с нашими соседями и развиваем связи с их объединениями». Лавров подчеркнул, что Россия ведет «интенсивный политический диалог» со странами ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и «другими партнерами» на всех континентах. Напомним, что недавно лондонская The Financial Times получила засекреченный отчет правительства Российской Федерации, представленный в апреле прошлого года. В нем говорилось, что Москва стремится создать в Евразии новый военно-политический и экономический центр силы, чтобы занять в нем лидирующую позицию. Согласно отчету, российские власти планируют долгосрочный проект формирования «макрорегиона», который будет сохраняться независимо от возможных переговоров с Западом по Украине и позволит «укрепить позиции России на глобальной арене».

В документе также отмечается, что наиболее успешным примером интеграции постсоветского пространства является Республика Беларусь. На самом деле идея формирования некоего «Евразийского союза» под лидерством России обсуждается кремлевскими идеологами уже много лет. Отметим в этой связи, что в Азербайджане ряд подозрительных элементов пытались вести пропаганду «евразийской идеи», но были выявлены и изобличены азербайджанскими спецслужбами за деятельность в пользу России. В последнее время Москва пытается перевести обсуждение идеи «Евразийского союза» из теоретической плоскости в практическую. Как известно, в 2023 году в Минске прошел международный форум «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире», на котором глава МИД Беларуси Сергей Алейник призвал мировое сообщество разработать документ под названием «Евразийская хартия многообразия и многополярности». Москва, естественно, поддержала призыв стратегического союзника. После чего, в июне 2024 года, президент России Владимир Путин официально одобрил предложенную Беларусью концепцию «Хартии многополярности и многообразия в XXI веке». В ноябре 2024 года Министерства иностранных дел России и Беларуси подготовили и представили основные положения Хартии, и сейчас на их основе обе страны работают над окончательной версией документа, а также проводят определенную дипломатическую и политическую работу по привлечению к этому процессу стран СНГ.