Параллель от Дома культуры Азербайджана: азербайджанский ковер и чешский хрусталь

В Доме культуры Азербайджана в Праге состоялось открытие выставки “Гармония двух красот: азербайджанский ковер и чешский хрусталь”. Выставка организована ОАО “Aзерхалчa” и функционирующей в Праге чешской мануфактурой по производству высокохудожественного стекла “Halama” при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой. На выставке представлены образцы всемирно известных азербайджанских ковров, являющихся богатым культурным, национально-духовным достоянием, и интересные экспонаты “Halama” - чешское стеклянное искусство ручной работы. В мероприятии приняли участие члены правительства и парламента Чешской Республики, руководители дипломатических представительств в Чехии, члены азербайджанской общины в Чехии, представители местной общественности и местной прессы.

Председатель общества “Натаван”, координатор Координационного совета азербайджанцев Восточной Европы по Чехии, руководитель Дома культуры Азербайджана в Праге, автор идеи выставки Лейла Бегим Джафарова подробно рассказала о выставке, выразила удовлетворение тем, что как азербайджанская, так и чешская сторона тут же поддержали данный контент. “Ковер является для нашего народа веками не меняющимся и развивающимся очень ценным духовным наследием, обладающим большим историческим прошлым. – сказал в своей речи Л.Б.Джафорова. - Демонстрация образцов чешского хрустального искусства, снискавшего славу во всем мире, вместе с нашими старинными коврами – прекрасное олицетворение культурной гармонии”. Председатель правления Открытого акционерного общества “Aзерхалчa”, заслуженный деятель искусствЭмин Мамедов, отметив значение выставки “Гармония двух красот: азербайджанский ковер и чешский хрусталь”, подробно говорил о национальном ковровом искусстве, обладающем древней историей, и школах ковроткачества в Азербайджане. В частности, он коснулся создания карабахской, газахской, нахчыванской, ширванской школ и ценных образцов, подаренных ими этому искусству: “Выставка, организованная в Доме культуры Азербайджана в Праге, открывает большие возможности для популяризации нашего коврового искусства в Европе”. Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов довел до внимания, что культура укрепляет связи между людьми и народами, подчеркнул вклад домов Азербайджана за рубежом в эту сферу: “Искусство не знает границ, это важное мероприятие, связанное с искусством, нашей богатой историей, служит наглядным примером сохранения традиций в современных направлениях, углубления культурного обмена между народами. В каждом из домов Азербайджана, функционирующих за рубежом на основании поручений господина Президента, наряду с преподаванием родного языка, проводится широкая пропаганда нашей истории и культуры. Дома Aзербайджана играют роль культурного центра не только для наших соотечественников, но и для местного населения, создают условия для дальнейшего укрепления единства между народами и государствами. B этом смысле значение проведения нынешней выставки в Доме Азербайджана велико”.

Чрезвычайный и полномочный посол Aзербайджана в Чехии Яшар Алиев в своей речи «высоко оценил выставку с точки зрения создания гармонии ценных образцов искусства двух народов”. Руководитель чешской мануфактуры по производству высокохудожественного стекла “Halama” Роберт Халама рассказал о работе возглавляемой им компании, отметил древнюю культуру Азербайджана и Чехии, констатировал, что выставка внесет неоценимый вклад в межкультурное развитие. Коллекция выставки включает 11 шерстяных ковров различных размеров, относящихся к разным школам ковроткачества и сотканных как в современном, так и классическом стиле. Эти исторические образцы искусства, а также чешский хрусталь вызвали восхищение посетителей. На церемонии открытия были показаны видеоролики на темы азербайджанского коврового искусства, чешского хрусталя и диаспорской деятельности. Выставка продолжилась культурной частью. Азербайджанская и чешская музыка, прозвучавшая в исполнении талантливого музыканта Джанель Наджафли, избранной в 2020 году “Человеком года” в Чехии, флейтистки Ханы Житниковой, пришлась по душе всем присутствующим.