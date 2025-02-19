Трамп и Путин решили: Зеленский лишний

Если Зеленский думал, что Трамп не заметит той критики, которую украинский лидер позволял себе на Мюнхенской конференции в его адрес, то он ошибся. Трамп - не такой человек, который прощает личные обиды и наезды. Он слишком амбициозен и нарцисстичен. А ведь была ещё история последнего года его первого срока. Тогда отчасти из-за Зеленского, который раскрыл свой разговор с Трампом как просьбу предоставить компромат на Байдена, Трампу устроили импичмент. И он это тоже не забыл. Произошло еще одно немыслимое для времен администрации Байдена: Трамп фактически выступил если не с оправданием, то с рационализацией действий России: мол, она могла и Киев уничтожить, и другие украинские города, однако не хочет этого делать и наносит удары не на 100%, а примерно на 20 процентов.

Любопытно, что на днях (еще до встречи в Эр-Рияде) издание The Hill, одно из наиболее авторитетных в США, освещающих политические вопросы, опубликовало колонку с символическим названием «Сумасшедший король в Киеве: почему Зеленский не может закончить войну». Колумнист сам отвечает на этот вопрос так. Дескать, президент Украины, который раньше играл роль президента в телевизионном сериале, после начала войны слишком глубоко вошел в роль, «превратившись из посредственного артиста в международный символ сопротивления». СМИ превратили его в воплощение мужества, эдакого киевского Черчилля. «Но что, если этот тезис полностью ложный?», - вопрошает автор Джон Мак Глионн, писатель и исследователь, изучающий культуру, общество и влияние технологий на повседневную жизнь. «Что, если Зеленский вместо того, чтобы быть героем в этой истории, на самом деле является тем человеком, который не позволит войне закончиться — не ради блага своего народа, а потому, что мир означал бы его собственное падение?» Далее идет нарратив строго «по Трампу». Дескать, хороший лидер ставит во главу угла выживание своей нации. «Он знает, когда сражаться, и, что еще важнее, он знает, когда вести переговоры. Однако Зеленский ясно дал понять, что его власть зависит от войны, и только от войны». Отсюда его позиция - никаких мирных переговоров. Потому что если война закончится, то закончится и его президентство. «И это, больше, чем что-либо другое, объясняет, почему война должна продолжаться». Тут уже словно говорит не Трамп, а сам Владимир Путин. Конечно, как всякий автор, и автор данной колонки глубоко субъективен. И в Америке полно политиков и общественных деятелей, которые считают необходимым и дальше поддерживать Украину. Однако факт состоит в том, что во времена администрации Байдена издание, которое читают в Конгрессе, вряд ли вообще позволило бы себе поставить данный текст, хоть бы и в разделе мнений. Его автор тут же бы подвергся всяческому остракизму. А так автор позволяет себе даже критику украинской демократии.

Разумеется, не стоит преувеличивать значение подобных публикаций. Они пока что не составляют мейнстрима американского общественного мнения. Однако, если президент Америки и дальше будет позволять себе критические замечания в отношении президента Украины, то, как минимум, электорат Трампа может проникнуться этими тезисами. Особенно тезисами насчет коррупции. Примечательно также, что первые контакты с русскими, прошедшие относительно успешно, пока не встретили внутри самой Америки той критики, которой сопровождались контакты администрации Трампа первого срока с Москвой. Тогда над этим довлело обвинение в том, что выборы 2016 года подверглись манипуляции со стороны России. Однако сейчас такие обвинения уже не актуальны. А посему политический класс Америки, примерно, как и европейцы, отчасти онемел от неожиданности и стремительности происходящих изменений во внешнеполитическом курсе. Наверняка последние комментарии президента США, критические по отношению к Зеленскому, лишь подстегнут новые опасения в Европе, которая также была исключена из переговоров США и России в Саудовской Аравии, что Трамп попытается навязать Украине мирное соглашение, выгодное его «другу в Кремле». Заверения госсекретаря Марко Рубио о том, что любое возможное мирное соглашение будет справедливым для всех сторон, пока тех же европейцев не убеждает. Впрочем, есть вероятность того, что как минимум часть американского политического класса очнется и вскоре начнет нападать на Белый дом за слишком быстрое сближение с русскими и слишком большие уступки Москве, хотя на практике ни о каких уступках пока что ничего неизвестно. Так, председатель сенатского комитета по вооруженным силам республиканец Роджер Уикер уже заявил, что, по его мнению, российскому лидеру нельзя доверять. Другие сенаторы позволяют себе еще более резкие заявления в адрес Путина.

Трамп подчеркивает, что хочет добиться мирного соглашения любого рода, которое позволило бы ему претендовать на личную политическую победу. Но при этом ничего не говорит хотя бы приблизительно о параметрах такого соглашения. Делая небольшую дипломатическую уступку европейцам, он также заявляет, что не будет возражать против использования европейских войск в качестве миротворцев. Однако в Вашингтоне прекрасно знают, что Москва категорически против этого, и будет сопротивляться до последнего. Европейские лидеры, со своей стороны, не оставляют попыток повлиять на внешнеполитический курс Трампа в более приемлемом для них направлении. Так, глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала мировое сообщество «не попадаться в ловушки России». Накануне вместе с некоторыми министрами иностранных дел стран ЕС она поговорила с госсекретарем США Марко Рубио, обсудив результаты переговоров в Эр-Рияде. "Россия попытается нас разделить. Только работая вместе с США, мы сможем добиться справедливого и прочного мира - на условиях Украины", - подчеркнула Кая Каллас.