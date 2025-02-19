Трамп: У России есть «козыри». Сделку с Киевом «воскресим»

«Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество», — сказал Трамп, передает AFP.

У России есть «козыри» в переговорах по Украине, так как она контролирует значительные территории, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами Белого дома.

Американский президент также сообщил, что США намерены «воскресить» сделку с Киевом по совместной добыче полезных ископаемых на территории Украины. «Думаю, я воскрешу ее. ...Посмотрим, что будет. Но я воскрешу ее или будет не слишком весело», — сказал он.

В ночь на 20 февраля, выступая на инвестиционном форуме в Майами, Трамп обвинил Украину в срыве сделки два дня назад. «У нас была сделка по редкоземельным металлам и прочему, но они нарушили эту сделку два дня назад», — сказал Трамп.

Трамп заявил, что во время поездки министра финансов США Скотта Бессента в Украину с ним якобы обошлись грубо. Как утверждает американский лидер, Бессент долго добирался до Киева, однако президент Украины Владимир Зеленский спал и был недоступен для встречи. «Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов. Он поехал туда, чтобы подписать документ, а вернулся пустой», — заявил Трамп.

Президент США сказал также, что пришло время выяснить, что случилось со всеми выделенными Украине американскими деньгами. По его оценке, Украине было выделено более $300 млрд, но как именно они расходовались, неизвестно. Президент Украины Владимир Зеленский, сказал Трамп, заявил, что «не знает, где половина денег, или что-то вроде того». «А я бы хотел выяснить, где все деньги, которые мы направляли Украине». Несколько часов назад Илон Маск, глава департамента эффективности правительства США, в задачи которого входит сокращение расходов, согласился провести аудит американских средств, направленных Украине.

NBC писал со ссылкой на источники, что администрация Трампа предложила Киеву предоставить Вашингтону право на владение 50% редкоземельных минералов Украины. При этом США дали понять, что готовы разместить войска для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых, передавал канал. Однако Зеленский отказался подписывать соглашение.

По оценке Financial Times (FT), стоимость важнейших ископаемых, которыми владеет Украина, достигает 11,5 трлн, это значительно превышает траты США на помощь Украине. Европейские и украинские чиновники в беседе с FT назвали стратегической ошибкой Зеленского тот факт, что он не обозначил стоимость активов, которые предложил разрабатывать.

В Кремле назвали предложение Трампа поддержкой на коммерческой основе и заявили, что лучше «вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта».