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Главного налоговика Нахчывана уволили

10:05 1254

Начальник Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Джавид Кенгерли освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Бахтияр Мамедов.

Другим распоряжением Б.Мамедова до назначения нового начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Нахчыванской АР временное исполнение обязанностей этой должности возложено на заместителя начальника Госслужбы Турала Абдулзаде.

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