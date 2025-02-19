Вздохнули с облегчением: при Трампе Третьей мировой не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что Третья мировая война «не так уж и далеко», но говорит, что она не произойдет при его президентстве.

Трамп указал на продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, предупредив, что «Третья мировая война не так уж и далеко», но заявил, что его президентство не допустит ее возникновения.

«По всему миру я быстро двигаюсь к прекращению войн, урегулированию конфликтов и восстановлению мира на планете - я хочу мира, и я не хочу видеть, как... всех убивают.

И посмотрите на смерть на Ближнем Востоке, и на смерть, которая происходит между Россией и Украиной, которая продолжается, и мы собираемся положить этому конец. Никому не выгодна Третья мировая война, и вы не так уж и далеко от нее, скажу вам прямо сейчас, вы не так уж и далеко. Если бы у нас была администрация (предшественника Трампа Джо Байдена) еще один год, вы были бы в Третьей мировой войне, а сейчас этого не произойдет», - полагает президент США.