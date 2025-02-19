Премьер Британии везет Трампу план по Украине

Речь идет о развертывании менее 30 000 европейских военных. Ожидается, что премьер-министр Великобритании подробно расскажет о том, как европейские войска смогут обеспечить соблюдение любого соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве президента США. При этом Стармер будет призывать Трампа держать американские истребители и ракеты в Восточной Европе в состоянии готовности, чтобы «ответить смертоносной силой, если Россия нарушит условия любого перемирия».

«Согласно англо-французскому плану, менее 30 000 военных под руководством европейских стран будут размещены в украинских городах, портах и других объектах критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции, вдали от нынешней линии фронта. Вместо того чтобы размещать гораздо большие силы в охваченной войной стране, миссия будет полагаться на «технический мониторинг», включая самолеты разведки, наблюдения и рекогносцировки, беспилотники и спутники, чтобы обеспечить «полную картину происходящего», – пишет издание со ссылкой на источник.

Таким образом, не нужно будет разворачивать в Украине контингент из 100 тысяч миротворцев. Наличие большого количества военной техники должно позволить открыть воздушное пространство для коммерческих полетов. В Черном море будут находиться военные патрульные корабли. План Стармера предусматривает американские самолеты на базе в Польше и Румынии. Также в странах Восточной Европы должно находиться больше военнослужащих на случай нарушения договора со стороны РФ. Этот план имеет место быть, так как он не предусматривает присутствие американских солдат в Украине.