В России начали расследовать убийство Лермонтова

Ранее он направил обращение в СКР с просьбой провести расследование обстоятельств гибели поэта.

«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, включая технический характер. О ходе работы и результатах будем сообщать», — рассказал депутат.

По словам Бурляева, на протяжении десятилетий лермонтоведы и специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины поднимали вопросы о недобросовестности первоначального следствия, проведенного после убийства писателя в 1841 году.

Михаил Лермонтов был убит отставным майором Николаем Мартыновым на дуэли 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года у подножия горы Машук. Поэт был похоронен в том же месяце на старом пятигорском кладбище.