В планах Трампа – ликвидация американской налоговой службы

Президент США Дональд Трамп намерен ликвидировать Федеральную службу внутренних доходов (главное ведомство США по сбору налогов). Об этом министр торговли США Говард Латник сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Его [Трампа] цель очень простая - ликвидировать налоговое ведомство и заставить всех иностранцев платить», - заявил Латник.

Министр сослался на планы Трампа создать Службу внешних доходов, главной целью которой было бы увеличение налоговых и иных сборов с поставщиков иностранных товаров и услуг.

Латник, который в среду вступил в должность после голосования в Сенате, в качестве примера привел гражданский флот, в частности, танкеры и круизные лайнеры, которые ходят под флагами других стран, но не США. «Никто из них не платит налоги. …Это закончится при Трампе, эти налоги будут уплачиваться, а налоги американцев снизятся. Именно это и хочет сделать Трамп - сбалансировать бюджет и снизить налоги», - пояснил Латник.

The New York Times накануне сообщала, что Налоговая служба США с 20 февраля проведет сокращение около 6 тыс. сотрудников в рамках борьбы администрации президента США Дональда Трампа с бюрократией. Уточняется, что увольнения будут нацелены на относительно недавно устроившихся сотрудников. «В последние дни администрация Трампа начала увольнять сотрудников с испытательным сроком», — проинформировала газета.