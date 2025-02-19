Вооруженные силы Украины якобы готовят «масштабное наступление» на Брянскую область. По утверждению российских телеграм-каналов, целью наступления может быть попытка перехватить повестку переговоров РФ и США.

Якобы скопление техники и нескольких тысяч военных наблюдается в 50 км от границы с российским регионом.

SHOT утверждает, что «основная группировка украинских военнослужащих сосредоточена в двух населенных пунктах Сумской области. Предварительно, к наступлению готовятся более 5000 военнослужащих ВСУ, свыше 200 единиц техники, в том числе натовские танки Leopard и Abrams, БМП и другое. Также сообщается о частичной эвакуации мирного населения из Шостки и Глухова в Сумской области».

«Все передвижения и скопления ВСУ находятся под контролем российских военных. По украинским бойцам наносятся удары авиацией и артиллерией», - уверяет телеграм-канал.