Президент Украины Владимир Зеленский больше не может диктовать условия соглашения.

Так в интервью итальянской газете La Repubblica сказал политический консультант и бывший советник (в 2017 году) президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон.

Он считает, что с Зеленским «покончено». «Конечно, если он решит принять условия соглашения с Россией, ему будут рады, но у него больше нет власти диктовать их», - сказал Бэннон.