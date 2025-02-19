Экс-советник Трампа считает, что с Зеленским «покончено»
11:30 1156
Президент Украины Владимир Зеленский больше не может диктовать условия соглашения.
Так в интервью итальянской газете La Repubblica сказал политический консультант и бывший советник (в 2017 году) президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон.
Он считает, что с Зеленским «покончено». «Конечно, если он решит принять условия соглашения с Россией, ему будут рады, но у него больше нет власти диктовать их», - сказал Бэннон.
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