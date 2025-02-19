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Украину могут автоматически принять в НАТО

11:37 1074

В мирное соглашение по Украине могут включить пункт об автоматическом вступлении страны в НАТО в случае, если российская сторона откажется придерживаться условий сделки, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Соединенные Штаты рассматривают такой пункт соглашения как одну из гарантий безопасности Украины после завершения войны.

По словам источников, автоматическое вступление Украины в НАТО может стать ответом на ключевые опасения Киева и его европейских союзников, которые обеспокоены тем, что Россия использует прекращение огня для укрепления своих сил и продолжения боевых действий в будущем.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы стран Запада, координирующей поставки оружия Украине, фактически исключил возможность принятия Украины в НАТО в ближайшей перспективе.

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