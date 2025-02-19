Баку оказался самым доступным городом Южного Кавказа

Столица Азербайджана Баку стала самым доступным городом для жизни в регионе Южного Кавказа, согласно последним данным рейтинга сервиса Numbeo.

В рейтинге, учитывающем стоимость жизни и уровень арендной платы, Баку занял 256-е место. Для сравнения: Тбилиси расположился на 222-й строчке, Ереван – на 179-й. Среди соседних стран Тегеран занял 267-е место, Анкара – 214-е.

Numbeo — крупнейшая в мире онлайн-база данных, созданная в 2009 году. Она собирает информацию о потребительских ценах, стоимости недвижимости и показателях качества жизни. Данные формируются на основе краудсорсинга, и любой пользователь может внести или скорректировать информацию.