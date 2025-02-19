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Ильхам Алиев наградил Артура Раси-заде

11:53 921

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Артура Таир оглу Раси-заде орденом «Гейдар Алиев».

Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно тексту распоряжения, Артур Раси-заде удостоен награды за многолетний вклад в общественно-политическую жизнь Азербайджана и исключительные заслуги на государственной службе.

Напомним, что Артур Раси-заде занимал пост премьер-министра Азербайджана с 1996 по 2018 год. 26 февраля Артуру Раси-заде исполняется 90 лет.

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