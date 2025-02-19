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Сенатор Сандерс: Трамп врет об Украине и сближается с Путиным

12:05 626

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что американский народ является свидетелем «очень печального момента в американской истории».

«Вчера мы стали свидетелями чрезвычайно печального момента в американской истории. Мы видели, как президент Соединенных Штатов объединился с… Владимиром Путиным, чтобы подорвать независимость Украины и ее демократию. Давайте будем откровенными: Трамп показывает нам, что он видит (Путина)… своим другом, а наших давних демократических союзников в Европе – своими врагами. Он хочет такой мир, который является безопасным для авторитарных режимов и олигархов, но крайне опасным для демократий. Вы вряд ли удивитесь, когда я скажу, что Трамп врет, как он это часто делает», - заявил Сандерс, цитаты которого приводит «Украинская правда».

По словам Сандерса, Трамп, в частности, солгал о том, что Украина начала войну: «Вчера Трамп сказал, что Украина начала войну. Это неправда. Россия дважды вторгалась в Украину: сначала в 2014 году, а потом снова в 2022 году. Сейчас Россия оккупировала около 20% территории Украины. После ужасного вторжения Путина более миллиона человек были убиты или ранены. Ежедневно Россия продолжает обстреливать украинские города сотнями ракет и беспилотников. Путинские силы убивают гражданских и похищают тысячи украинских детей, вывозя их в российские так называемые лагеря «перевоспитания».

«Далее Трамп назвал украинского президента Зеленского «диктатором». Это тоже неправда. Зеленский получил 75% голосов на свободных выборах. И на самом деле здесь рейтинг одобрения выше, чем у Трампа», – заявил Сандерс.

«Трамп заявил, что наши европейские союзники сделали мало для поддержки Украины в ее борьбе против путинского вторжения. Он сказал, что Соединенные Штаты сделали вклад втрое больший, чем Европа. Но это просто еще одна ложь. На самом деле Европа оказала больше помощи Украине, чем США», – сказал сенатор.

Сандерс считает, что дело не только в том, что Трамп снова врет, поскольку то, что он врет, уже не новость. Сейчас дело в том, куда именно президент США хочет завести страну: «Все это свидетельствует о том, куда он хочет завести нашу страну и фактически весь мир. Трамп уютно общается с Владимиром Путиным…»

По его словам, со времени вторжения России в Украину «сотни тысяч россиян сбежали от путинского жестокого режима», но президент РФ сохранил контроль над своей страной.

Сандерс указал, Трамп восхищается российским лидером. «Но это не точка зрения американского народа. Мы знаем, и мы гордимся тем, что Соединенные Штаты Америки являются старейшей демократией в мире. Мы знаем, что многие сотни тысяч храбрых американцев на протяжении многих лет боролись и погибли, защищая демократию. Мы также знаем, что нашими союзниками в мире являются те страны, которые верят в демократию, а не в авторитаризм. В этот критический момент нашей истории я надеюсь, что каждый американец, независимо от политических взглядов, скажет «да» демократии, «нет» олигархии и «нет» авторитаризму», – подытожил сенатор Сандерс.

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