ХАМАС передал Израилю тела погибших заложников

Палестинская группировка ХАМАС передала Красному Кресту тела четырех погибших израильских заложников, включая младенцев Кфира и Ариэля Бибасов, их мать Шири и пенсионера Одеда Лифшица. Все они были похищены 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что передача состоялась в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Израильская сторона получила останки семьи Бибас и Одеда Лифшица.

В Газе пройдет поминальная церемония под руководством раввина, после чего останки доставят в Национальный центр судебной медицины «Абу Кабир» в Тель-Авиве, сообщал The Jerusalem Post. Процесс опознания может занять до 48 часов.

1 февраля ХАМАС освободил единственного выжившего члена семьи Бибас — отца мальчиков Ярдена. ЦАХАЛ пообещал установить причины смерти Бибасов.