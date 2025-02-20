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Российские силовики вторглись в отделение полиции в Армении. МВД опровергает

12:52 2535

Сотрудники ФСБ пытались похитить российского оппозиционного активиста Романа Шкловера в Армении, пишут армянские СМИ.

Роман Шкловер

20 октября Шкловера задержали в центре Еревана, так как Россия объявила его в межгосударственный розыск. По данным «Русской диаспоры Армении», спустя три дня молодого человека отпустили.

13 февраля Шкловера вызвали в отдел полиции ереванского метро для дачи разъяснений. Он пришел туда вместе с юристом Ванадзорского офиса «Хельсинской гражданской ассамблеи» Самсоном Галстяном.

Во время беседы, пишут армянские СМИ, в отдел ворвались сотрудники российских спецслужб, предположительно, ФСБ. Они начали уговаривать активиста добровольно сдаться и поехать с ними, обещая, что с ним «все будет хорошо».

Шкловер отказался, а благодаря вмешательству юриста ему удалось избежать похищения российскими силовиками.

Министерство внутренних дел Армении опровергло данное заявление. Как сообщили в ведомстве, в это время в указанном отделении полиции «находились командированные в Армению представители МВД РФ», в присутствии которых «были составлены необходимые документы», и Шкловера отпустили на свободу.

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