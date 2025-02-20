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Америка не выделяла Украине $350 миллиардов

12:57 1771

Согласно данным межведомственной наблюдательной группы, США не выделяли Украине 350 миллиардов долларов, как утверждал президент Дональд Трамп.

Об этом пишет «Голос Америки» со ссылкой на информацию, полученную от группы, которая отвечает за подготовку отчетов в Конгресс.

Издание уточняет, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Конгресс США выделил Украине около 183 миллиардов долларов. Как подтвердил Пентагон, из этой суммы 65,9 миллиарда долларов было направлено на военную помощь, примерно 58 миллиардов долларов потрачены внутри США, а оставшиеся 3,9 миллиарда еще не были использованы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общие расходы на войну с Россией с февраля 2022 года составляют около 320 миллиардов долларов. «Из них 120 миллиардов — это мы, народ Украины, налогоплательщики, и 200 миллиардов долларов — Соединенные Штаты и Евросоюз. Это стоимость оружия. Это оружейный пакет — 320 миллиардов долларов», — пояснил Зеленский.

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