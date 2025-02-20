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Группа Improtex при поддержке Министерства оборонной промышленности представила продукцию

Отдел информации
13:02 1381

Группа Improtex представила свою продукцию на выставке IDEX 2025 в составе стенда Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

В рамках одной из крупнейших международных выставок оборонной промышленности – IDEX 2025, проходящей в Абу-Даби с 17 по 21 февраля 2025 года, группа Improtex приняла участие при поддержке Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

На выставке Improtex Group представила произведенные в Азербайджане машины для разминирования Revival. Гостям и международным партнерам была предоставлена подробная информация о противоминной технике, созданной на основе инновационных технологий. В рамках стенда продемонстрированы машины для разминирования Revival M и Revival T, проведена обширная презентация их технических возможностей и эффективности в реальных операционных условиях.

В ходе выставки между Improtex Group и авторитетной саудовской группой компаний Jassara Group for Business был подписан меморандум о взаимопонимании (MoU). В рамках меморандума предусматривается экспорт произведенной в Азербайджане противоминной техники Revival на рынок Саудовской Аравии, а также расширение сотрудничества в данной сфере.

Представители из Европы и других стран проявили большой интерес к технике разминирования Revival. Такое внимание к продукции свидетельствует о растущем экспортном потенциале этих машин на глобальном рынке.

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