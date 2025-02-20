Группа Improtex при поддержке Министерства оборонной промышленности представила продукцию

В рамках одной из крупнейших международных выставок оборонной промышленности – IDEX 2025, проходящей в Абу-Даби с 17 по 21 февраля 2025 года, группа Improtex приняла участие при поддержке Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

На выставке Improtex Group представила произведенные в Азербайджане машины для разминирования Revival. Гостям и международным партнерам была предоставлена подробная информация о противоминной технике, созданной на основе инновационных технологий. В рамках стенда продемонстрированы машины для разминирования Revival M и Revival T, проведена обширная презентация их технических возможностей и эффективности в реальных операционных условиях.