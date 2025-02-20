Китай провоцирует Австралию

На фоне растущей напряжённости в отношениях с Китаем у побережья Австралии на прошлой неделе замечены три китайских корабля — фрегат, крейсер и корабль снабжения. Об этом Sky News сообщил министр обороны страны Ричард Марлес. По его словам, китайские корабли взяли курс вдоль восточного побережья.

«Мы внимательно следим за ними и будем отслеживать каждый их шаг», — сказал Марлес.

Австралия упрекнула Китай в опасном поведении его военных.

Так, несколько дней назад китайский истребитель выпустил сигнальные ракеты рядом с самолётом австралийских ВВС в Южно-Китайском море. Пекин в ответ обвинил австралийский самолёт в «нарушении суверенитета Китая и угрозе национальной безопасности страны».

Подобные инциденты между Китаем и Австралией происходят не первый год. Воздушные и судоходные маршруты в регионе становятся всё более спорными, из-за чего растёт напряжённость.

Китай претендует практически на всю акваторию Южно-Китайского моря (часть этих претензий Постоянная палата третейского суда в Гааге признала незаконными ещё в 2016 году). Другие претенденты на часть акватории — Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Вьетнам.