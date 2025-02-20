USD 1.7000
EUR 1.7768
RUB 1.8579
Подписаться на уведомления
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Новость дня
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Китай провоцирует Австралию

13:14 979

На фоне растущей напряжённости в отношениях с Китаем у побережья Австралии на прошлой неделе замечены три китайских корабля — фрегат, крейсер и корабль снабжения. Об этом Sky News сообщил министр обороны страны Ричард Марлес. По его словам, китайские корабли взяли курс вдоль восточного побережья.

«Мы внимательно следим за ними и будем отслеживать каждый их шаг», — сказал Марлес.

Австралия упрекнула Китай в опасном поведении его военных.

Так, несколько дней назад китайский истребитель выпустил сигнальные ракеты рядом с самолётом австралийских ВВС в Южно-Китайском море. Пекин в ответ обвинил австралийский самолёт в «нарушении суверенитета Китая и угрозе национальной безопасности страны».

Подобные инциденты между Китаем и Австралией происходят не первый год. Воздушные и судоходные маршруты в регионе становятся всё более спорными, из-за чего растёт напряжённость.

Китай претендует практически на всю акваторию Южно-Китайского моря (часть этих претензий Постоянная палата третейского суда в Гааге признала незаконными ещё в 2016 году). Другие претенденты на часть акватории — Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Вьетнам.

Премьер Польши о «вынужденной капитуляции» Украины и «поражении Запада»
Премьер Польши о «вынужденной капитуляции» Украины и «поражении Запада»
13:46 1272
Ильхам Алиев принял спикера парламента Ирана
Ильхам Алиев принял спикера парламента Ирана добавлено фото
12:12 1118
Война между Анкарой и Стамбулом
Война между Анкарой и Стамбулом наша корреспонденция об играх престолов
13:18 1633
Турция насторожилась… ведь Трамп разваливает НАТО
Турция насторожилась… ведь Трамп разваливает НАТО горячая тема
02:41 8509
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний главная тема
04:15 8183
«Трамп спокойно выполняет то, чего хочет Путин»
«Трамп спокойно выполняет то, чего хочет Путин» Юрий Фельштинский в гостях у haqqin.az
01:30 5243
Российские силовики вторглись в отделение полиции в Армении. МВД опровергает
Российские силовики вторглись в отделение полиции в Армении. МВД опровергает
12:52 2543
Сенатор Сандерс: Трамп врет об Украине и сближается с Путиным
Сенатор Сандерс: Трамп врет об Украине и сближается с Путиным
12:05 2609
Украина готовит «масштабное наступление»
Украина готовит «масштабное наступление» заявили в России
11:26 3414
Премьер Британии везет Трампу план по Украине
Премьер Британии везет Трампу план по Украине
10:25 2995
Трамп: У России есть «козыри». Сделку с Киевом «воскресим»
Трамп: У России есть «козыри». Сделку с Киевом «воскресим»
08:38 5301

ЭТО ВАЖНО

Премьер Польши о «вынужденной капитуляции» Украины и «поражении Запада»
Премьер Польши о «вынужденной капитуляции» Украины и «поражении Запада»
13:46 1272
Ильхам Алиев принял спикера парламента Ирана
Ильхам Алиев принял спикера парламента Ирана добавлено фото
12:12 1118
Война между Анкарой и Стамбулом
Война между Анкарой и Стамбулом наша корреспонденция об играх престолов
13:18 1633
Турция насторожилась… ведь Трамп разваливает НАТО
Турция насторожилась… ведь Трамп разваливает НАТО горячая тема
02:41 8509
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний главная тема
04:15 8183
«Трамп спокойно выполняет то, чего хочет Путин»
«Трамп спокойно выполняет то, чего хочет Путин» Юрий Фельштинский в гостях у haqqin.az
01:30 5243
Российские силовики вторглись в отделение полиции в Армении. МВД опровергает
Российские силовики вторглись в отделение полиции в Армении. МВД опровергает
12:52 2543
Сенатор Сандерс: Трамп врет об Украине и сближается с Путиным
Сенатор Сандерс: Трамп врет об Украине и сближается с Путиным
12:05 2609
Украина готовит «масштабное наступление»
Украина готовит «масштабное наступление» заявили в России
11:26 3414
Премьер Британии везет Трампу план по Украине
Премьер Британии везет Трампу план по Украине
10:25 2995
Трамп: У России есть «козыри». Сделку с Киевом «воскресим»
Трамп: У России есть «козыри». Сделку с Киевом «воскресим»
08:38 5301
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться