Война между Анкарой и Стамбулом
Пока политические аналитики прогнозировали, что ведущая в Турции оппозиционная Республиканская народная партия (СНР) может уже в ближайшем будущем превратиться в силу, способную потеснить Партию справедливости и развития (ПСР) и управлять Турцией, внутри кемалистской партии разгорелась острая внутренняя борьба.
И, как следствие, «перетягивание каната» внутри СНР, всего через четыре месяца после выборов 31 марта 2024 года, Партия справедливости и развития, единолично правящая Турцией последние двадцать три года, вернулась в ежемесячных социологических опросах на привычное первое место.
Вердикт Озеля
По мнению наблюдателей, ослаблению позиций СНР способствовали несколько факторов – дефицит лидерских качеств у ее председателя Озгюра Озеля, превращение мэра Стамбула Экрема Имамоглу в ключевую силу в центральном аппарате партии, неослабевающее влияние на партийные структуры бывшего лидера СНР Кемаля Кылычдароглу, а главное — ожесточенная борьба за выдвижение кандидата от Республиканской народной партии на предстоящих президентских выборах.
И хотя до президентских выборов в Турции остается еще три года, попытки Озеля и Имамоглу заблаговременно определиться с кандидатом вызвали недовольство мэра Анкары Мансура Яваша, которого опросы называют наиболее популярным кандидатом от СНР, а также экс-председателя партии Кемаля Кылычдароглу.
В начале февраля Озель заявил, что кандидат в президенты будет определен путем внутрипартийных «праймериз», против чего решительно выступил Мансур Яваш.
Здесь следует учитывать внутренний расклад в СНР. Несмотря на то что опросы называют мэра Анкары наиболее сильным кандидатом в президенты от оппозиции, в центральном офисе и местных организациях СНР более влиятельной фигурой по-прежнему остается Экрем Имамоглу. И хотя 9 февраля Озель собрал за одним столом Имамоглу и Яваша, последний отверг предложение председателя партии и мэра Стамбула, заявив, что участвовать в «праймериз» не будет.
Что, однако, не помешало Озелю объявить, что в марте выборы среди 1,6 миллиона членов Народно-республиканской партии все-таки состоятся.
«Анкара против Стамбула»: чья возьмет?
Пока сенсационная новость о «праймериз» в СНР обсуждалась в турецких политических кругах и СМИ, Озгюр Озель, не дожидаясь внутрипартийных выборов, сыграл на опережение и 18 февраля без решения партийного совета СНР объявил о выдвижении мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты. А вслед за председателем двадцать один мэр от Республиканской народной партии заявил о поддержке кандидатуры Имамоглу.
Анкара отреагировала мгновенно, и девять районных мэров от той же СНР заявили о выдвижении кандидатуры Мансура Яваша на президентских выборах 2028 года.
Практически все аналитики сходятся во мнении, что необдуманные шаги Озеля привели к очередному обострению борьбы между Экремом Имамоглу и Мансуром Явашем, которую турецкая пресса привычно называет «войной Анкары и Стамбула», и к ослаблению позиций партии.
Тень Кылычдароглу
В турецкой политике широко распространен термин «Игры престолов в Республиканской народной партии». В 2010 году видный лидер CHP Дениз Байкал был вынужден подать в отставку из-за скандала с видеозаписью. И вот теперь, после начала «войны Анкары и Стамбула», аналитики и журналисты вернулись к событиям 2023 года, когда на съезде СНР был смещен с поста председателя Кемаль Кылычдароглу.
Напомним, что тогда, проиграв Реджепу Тайипу Эрдогану на президентских выборах, Кылычдароглу, рассчитывавший на переизбрание, инициировал проведение внутрипартийного съезда, но в итоге столкнулся с крайне неожиданным для турецкой политики событием – делегаты съезда, которые, как предполагалось, должны были поддержать его кандидатуру, в последний момент изменили позицию и отдали голоса союзу Озеля и Имамоглу.
Тогда Кылычдароглу обвинил бывших соратников в предательстве, заявив, что Озель и Имамоглу нанесли ему «удар в спину». В политических кругах циркулировали слухи о том, что в день съезда в Стамбуле открылись обменные пункты, где делегатам за «правильное» голосование раздавали деньги, а некоторым даже обещали автомобили и квартиры.
Впервые эти сенсационные обвинения официально озвучил Эркан Чакыр, председатель молодежной организации CHP в провинции Муш. По его словам, муниципалитет Бурсы, находящийся под контролем CHP, обратился в местную прокуратуру с жалобой, однако местная прокуратура направила дело в Анкару. После чего обвинения, связанные с прошедшим съездом, приобрели как юридический, так и политический характер.
Озгюр Озель назвал эти обвинения «грязным планом власти», а тех, кто поднимает тему фальсифицированного съезда – «союзниками режима».
«Это попытка переворота против президента, который будет избран после Эрдогана, - заявил Озель внутренней оппозиции, намекая на кандидатуру Экрема Имамоглу. - Мы не уступим этому перевороту. Мы не отдадим партию тем, кто хочет узурпировать руководство».
Тем не менее помимо Эркана Чакыра, о фальсификациях на съезде 2023 года заявляет и Кемаль Кылычдароглу, и экс-депутат парламента, бывший глава парламентской группы и генеральный секретарь партии Акиф Хамзаджеби. А Хатип Карааслан, делегат СНР от Измира, заявил в показаниях в прокуратуре Анкары, что голоса делегатов покупались за взятки.
Как утверждают источники в центральном офисе CHP в Анкаре, за всеми этими обвинениями стоит фигура бывшего председателя партии Кемаля Кылычдароглу.