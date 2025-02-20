Война между Анкарой и Стамбулом

Пока политические аналитики прогнозировали, что ведущая в Турции оппозиционная Республиканская народная партия (СНР) может уже в ближайшем будущем превратиться в силу, способную потеснить Партию справедливости и развития (ПСР) и управлять Турцией, внутри кемалистской партии разгорелась острая внутренняя борьба. И, как следствие, «перетягивание каната» внутри СНР, всего через четыре месяца после выборов 31 марта 2024 года, Партия справедливости и развития, единолично правящая Турцией последние двадцать три года, вернулась в ежемесячных социологических опросах на привычное первое место.

Вердикт Озеля По мнению наблюдателей, ослаблению позиций СНР способствовали несколько факторов – дефицит лидерских качеств у ее председателя Озгюра Озеля, превращение мэра Стамбула Экрема Имамоглу в ключевую силу в центральном аппарате партии, неослабевающее влияние на партийные структуры бывшего лидера СНР Кемаля Кылычдароглу, а главное — ожесточенная борьба за выдвижение кандидата от Республиканской народной партии на предстоящих президентских выборах. И хотя до президентских выборов в Турции остается еще три года, попытки Озеля и Имамоглу заблаговременно определиться с кандидатом вызвали недовольство мэра Анкары Мансура Яваша, которого опросы называют наиболее популярным кандидатом от СНР, а также экс-председателя партии Кемаля Кылычдароглу. В начале февраля Озель заявил, что кандидат в президенты будет определен путем внутрипартийных «праймериз», против чего решительно выступил Мансур Яваш. Здесь следует учитывать внутренний расклад в СНР. Несмотря на то что опросы называют мэра Анкары наиболее сильным кандидатом в президенты от оппозиции, в центральном офисе и местных организациях СНР более влиятельной фигурой по-прежнему остается Экрем Имамоглу. И хотя 9 февраля Озель собрал за одним столом Имамоглу и Яваша, последний отверг предложение председателя партии и мэра Стамбула, заявив, что участвовать в «праймериз» не будет. Что, однако, не помешало Озелю объявить, что в марте выборы среди 1,6 миллиона членов Народно-республиканской партии все-таки состоятся.

«Анкара против Стамбула»: чья возьмет? Пока сенсационная новость о «праймериз» в СНР обсуждалась в турецких политических кругах и СМИ, Озгюр Озель, не дожидаясь внутрипартийных выборов, сыграл на опережение и 18 февраля без решения партийного совета СНР объявил о выдвижении мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты. А вслед за председателем двадцать один мэр от Республиканской народной партии заявил о поддержке кандидатуры Имамоглу. Анкара отреагировала мгновенно, и девять районных мэров от той же СНР заявили о выдвижении кандидатуры Мансура Яваша на президентских выборах 2028 года. Практически все аналитики сходятся во мнении, что необдуманные шаги Озеля привели к очередному обострению борьбы между Экремом Имамоглу и Мансуром Явашем, которую турецкая пресса привычно называет «войной Анкары и Стамбула», и к ослаблению позиций партии.

Тень Кылычдароглу В турецкой политике широко распространен термин «Игры престолов в Республиканской народной партии». В 2010 году видный лидер CHP Дениз Байкал был вынужден подать в отставку из-за скандала с видеозаписью. И вот теперь, после начала «войны Анкары и Стамбула», аналитики и журналисты вернулись к событиям 2023 года, когда на съезде СНР был смещен с поста председателя Кемаль Кылычдароглу. Напомним, что тогда, проиграв Реджепу Тайипу Эрдогану на президентских выборах, Кылычдароглу, рассчитывавший на переизбрание, инициировал проведение внутрипартийного съезда, но в итоге столкнулся с крайне неожиданным для турецкой политики событием – делегаты съезда, которые, как предполагалось, должны были поддержать его кандидатуру, в последний момент изменили позицию и отдали голоса союзу Озеля и Имамоглу. Тогда Кылычдароглу обвинил бывших соратников в предательстве, заявив, что Озель и Имамоглу нанесли ему «удар в спину». В политических кругах циркулировали слухи о том, что в день съезда в Стамбуле открылись обменные пункты, где делегатам за «правильное» голосование раздавали деньги, а некоторым даже обещали автомобили и квартиры.